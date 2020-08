DNB Markets hever anbefaling til «kjøp»

Odfjell stengte onsdag på 21,20 kroner pr. aksje og kursen er dermed ned med like over 20 prosent siden innledningen av året.

Selskapet legger frem tall for 2. kvartal 20. august og selv om DNB Markets' EBITDA-estimater for perioden fortsatt er rundt fem prosent under konsensus, mener analytikerne verdsettelsen nå igjen begynner å se attraktiv ut.

«De globale tiltakene for å hindre virusspredning medfører at vi riktignok fortsatt kun venter en langsom normalisering av selskapets markeder utover året, men med utgangspunkt i estimatene for 2021- 2022 og uten en helt kort investeringshorisont, begynner kursen etter vårt syn igjen å tilby et godt inngangsnivå», heter det i en oppdatering fra meglerhuset.

Basert på 12-måneders forward EV/EBITDA på 5.5x og 14x for henholdsvis virksomhetene i Tankers og i Terminals får analytikerne et estimat for summeneav-delene på 26 kroner pr. aksje.

«Tar vi deretter høyde for en historisk rabatt i forhold til dette estimatet, er vi tilbake ved kursmålet på 24 kroner pr. aksje», heter meglerhuset.

Dette innebærer at meglerhuset har tatt anbefalingen opp fra hold til kjøp.