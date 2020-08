Analytiker: Den hodeløse kyllingen følger flokken

MOTSTRIDENDE SIGNALER: Fortsetter børsfesten eller er det snart duket for en korreksjon?

Det siste døgnet har det kommet motstridende signaler om veien videre i aksjemarkedet. På den negative siden trekker Jeffrey Halley, senioranalytiker i OANDA, frem USAs ADP-sysselsettingstall hvilket var meget svake samtidig som amerikansk tjeneste-PMI kunne vise til en oppgang som var bedre enn ventet.

Halley minner også om at samtalene mellom demokratene og republikanerne om en økonomisk tiltakspakke i USA drar ut i tid.

«Jeg er ambivalent med hensyn til begge forslagene, men ettersom det nærmer seg et valg vil det bli gjort en viss avtale», slår analytikeren fast.

Med så mange motstridende signaler mener Halley han ser en viss desperasjon blant investorer etter å finne fakta som passer til deres vurderinger av veien videre.

«Svaret er etter mitt syn veldig “rett frem”. Finansmarkedene gled inn i en lykkerus hvor den hodeløse kyllingen følger flokken», skriver Halley.

Onsdag steg Nasdaq til ny all-time high for 31. gang i år, og brøt gjennom 11.000 for første gang, før den sluttet såvidt under.

Halley mener mange investorer frykter å bli igjen på perrongen når børstoget går. FOMO - Fear Of Missing Out.

Futures indikerer en flat til svakt negativ start på New York-børsen torsdag.