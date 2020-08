DNB Markets bytter sjømataksje - anbefaler åtte aksjer

DNB Markets gjør en endring i den ukentlige porteføljen med anbefalte aksjer. Bakkafrost går ut, mens Mowi går inn.

«Mowi har allerede annonsert nøkkeltall for driften i Q2 og dette har tatt ut noe av risikoen knyttet til den kommende kvartalsrapporten. Vi ser også at verdsettelsesmultiplene basert på estimatene for Mowi fremover i øyeblikket ser mer attraktive ut enn i Bakkafrost», heter det i DNB Markets' analyse.

Porteføljen består fortsatt av: Europris, Telenor, Yara, Gjensidige, Orkla, XXL og Aker BP.

DNB Markets' ukesportefølje gikk sist uke opp med 1,1 prosent mot hovedindeksen som la på seg 2,9 prosent.