Analytiker venter kursoppgang etter tirsdagens nyheter

Crayon er et at selskapene som har presentert sine kvartalstall tirsdag morgen.

– Det er spesielt imponerende å se at selskapet fortsetter å ta betydelige markedsandeler også utenfor Norden i markeder hvor det konkurrerer med giganter som for eksempel en av deres større aksjonærer SoftwareONE, sier analytiker Christoffer Wang Bjørnsen i DNB Markets til Finansavisen.

Han mener det viser at Crayon fortsetter å innfri den internasjonale vekststrategien som er viktig for videre utvikling i selskapets inntjening og lønnsomhet.

Wang Bjørnsen forteller også at selskapet blir enda mer relevant som oppkjøpskandidat for de aktørene Crayon stjeler markedsandeler fra.

Analytikeren forventer at aksjen vil stige mer enn fem prosent på dagens nyheter.

Crayon fikk i perioden god drahjelp av coronasituasjonen. I 2. kvartal 2020 omsatte selskapet for 6,01 milliarder kroner, mot 4,24 milliarder kroner i samme periode i 2019. Resultat etter skatt endte på 102,5 millioner kroner, mot 45,9 millioner kroner for et år siden.

– Vi fortsetter å se organisasjoner som investerer i teknologi og skyløsninger for å bedre virksomhetens motstandskraft og digitale evne, noe som resulterer i økt etterspørsel etter Crayons produkter og tjenester og styrker selskapets utsikter, sier Crayon-sjef Torgrim Takle i en kommentar.

Mandag sluttet aksjen på 75 kroner, noe som gir selskapet en markedsverdi på nesten 6,1 milliarder kroner.

Oppdatert:Kort tid etter at tirsdagens handel tok til på Oslo Børs omsettes aksjen for 81,70 kroner, opp 8,9 prosent.