Meglerhus vraker kjøpsanbefalingen – onsdag kommer tallene

EN SPENNENDE UKE: I morgen presenterer konsernsjef Jon Erik Engeset kvartalstallene for Hexagon Composites. Foto: Ivan Kverme

SpareBank 1 Markets nedgraderer sin anbefaling på Hexagon Composites fra kjøp til nøytral. Ifølge TDN Direkt velger meglerhuset å beholde kursmålet på 42 kroner.

Tirsdag ved lunsjtider omsettes aksjen for 43,74 kroner, opp 1,3 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på litt over 7,9 milliarder kroner.

I går valgte tallknuserne i DNB Markets å nedgradere sin anbefaling på Hexagon Composites fra kjøp til selg samtidig som kursmålet ble hevet fra 30 til 35 kroner.

«Vi er under konsensus for andre kvartal; vi anser de dempede utsiktene for LPG som en bekymring og den impliserte verdsettelsen av hydrogenplanen (hydrogen proposition) som utfordrende», skrev meglerhuset ifølge TDN Direkt.

Mandag var Hexagon Composites en av de store taperne på Oslo Børs med et kursfall på 6,2 prosent.

Onsdag 12. august presenterer selskapet sine kvartalstall.