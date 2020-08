Analytiker hever kursmålet – tror ikke børsfesten er over

Tirsdag morgen la Crayon frem sine kvartalstall, noe som sendte aksjen opp 17,3 prosent til 88 kroner. Onsdag klatret aksjen ytterligere 7,5 prosent til rekordhøye 94,60 kroner. Verdien på selskapet har dermed økt med 43,6 prosent på én måned.

Teknologiselskapet har nå en markedsverdi på nesten 7,7 milliarder kroner.

Analytiker Christoffer Wang Bjørnsen i DNB Markets tror ikke kursfesten er over og er nå ute med en oppdatering hvor han jekker opp kursmålet fra 75 kroner til 105 kroner. Ikke uventet betyr det at han gjentar sin kjøpsanbefaling.

– Ettersom Crayon fortsatte å bygge på sin track record med internasjonal vekst og tok markedsandeler utenfor Norden i andre kvartal tror vi det kommer til å demre for aksjemarkedet, sier Wang Bjørnsen til Finansavisen.

– Crayon vokser to, tre ganger raskere enn konkurrentene og har beviselig gjort det over en lengre periode, noe vi har vanskelig for å se at ikke aksjen kommer til å prise inn fremover, avslutter analytikeren.

I 2. kvartal 2020 omsatte selskapet for 6,01 milliarder kroner, mot 4,24 milliarder kroner i samme periode i 2019. Resultat etter skatt endte på 102,5 millioner kroner, mot 45,9 millioner kroner for et år siden.

Tidligere denne uken valgte analytiker Petter Kongslie i SpareBank 1 Markets å heve sitt kursmål på Crayon fra 70 til 105 kroner.