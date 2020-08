Rally etter torsdagens nyheter – nå heves kursmålet

RALLY: Norbit stiger markant på Oslo Børs etter torsdagens nyheter fra adm. direktør Per Jørgen Weisethaunet.

RALLY: Norbit stiger markant på Oslo Børs etter torsdagens nyheter fra adm. direktør Per Jørgen Weisethaunet. Foto: Iván Kverme

Torsdag morgen presenterte Norbit sine kvartalstall, noe som sender aksjen opp 7,8 prosent til 17,10 kroner. Det gir teknologielskapet en markedsverdi på 970 millioner kroner.

Ifølge TDN Direkt oppgraderer SpareBank 1 Markets sin anbefaling på Norbit fra nøytral til kjøp samtidig som kursmålet heves fra 15 til 20 kroner.

– Vi er fornøyde med at vi både øker omsetningen og forbedrer marginene våre fra første kvartal i år til tross for utfordringene vi opplever i virksomheten på grunn av pandemien, sier Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør i Norbit, i en melding.

Selskapet forventer at alle tre forretningsområdene vil fortsette å være påvirket av pandemien fremover.