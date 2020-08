Analytiker om Trøim-aksje: – Operasjonelt var dette veldig sterkt

Golar LNG, der Tor Olav Trøim sitter med en eierandel på 5,4 prosent, er et av selskapene som har presentert sine kvartalstall torsdag. I 2. kvartal 2020 hadde selskapet driftsinntekter på 102,2 millioner dollar, mot 96,8 millioner dollar året før.

Driftsresultatet endte på 28,4 millioner dollar, mot et negativt driftsresultat på 23,4 millioner dollar for et år siden. Resultat etter skatt var på minus 155,6 millioner dollar, mot et negativt resultat på 112,7 millioner dollar i 2. kvartal 2019.

– Operasjonelt var dette et veldig sterkt kvartal for Golar LNG. Det som imponerte meg var hvordan de leverte på driften, og særlig på shippingsegmentet. I første kvartal guidet de et nivå på 40.000 dollar pr. dag, og de leverte en rate på 45.000 dollar. Ebitda kom inn om lag 30 prosent over våre forventninger, sier Jo Ringheim, analytiker i Arctic Securities, til Finansavisen.

Han mener det er betryggende å se at selskapet leverer progresjon på finansiering og likviditet.

– De guider også på forventninger for tredje kvartal for shippingsegmentet på 35.000 dollar pr. dag. Det vil indikere en liten nedside for konsensusforventningene for kvartalet, så vi forventer at estimatene vil komme noe ned, sier Ringheim.

– Vil du gjøre noe med kursmålet?

– Arctics estimat av de underliggende verdiene indikerer et kursmål på 22 dollar, men vi ser ytterligere potensial i deres andel av Golar Power i Brasil, avslutter Ringheim.