Syv meglerhus sier kjøp

KVARTALSTALL: Tirsdag i neste uke presenterer Grieg Seafood sine kvartalstall, her representert ved konsernsjef Andreas Kvame.

KVARTALSTALL: Tirsdag i neste uke presenterer Grieg Seafood sine kvartalstall, her representert ved konsernsjef Andreas Kvame. Foto: Eivind Yggeseth

Tirsdag 18. august legger Grieg Seafood frem sine kvartalstall. Ifølge TDN Direkt er det ventet at selskapet vil presentere et operasjonelt driftsresultat før verdijusteringer på 39 millioner kroner for andre kvartal 2020.

Inntektene ventes å bli på 2,17 milliarder kroner mens det er ventet et nettoresultat på tre millioner kroner.

Syv av de ni meglerhusene som bidro med estimater har en kjøpsanbefaling på aksjen, et meglerhus opererer med en hold-anbefaling mens et meglerhus anbefaler salg av Grieg Seafood.

Fredag formiddag omsettes aksjen for 104,60 kroner, ned 2,9 prosent. Det gir en markedsverdi på 11,55 milliarder kroner.

I løpet av den siste måneden har aksjen gått opp 14,7 prosent mens den er ned 25,5 prosent hittil i år.