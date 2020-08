Meglerhus: 2020 er et tapt år

Onsdag presenterte Hexagon Composites sine kvartalstall, noe som endte med et kursfall på 1,5 prosent.

Nå velger Carnegie å heve kursmålet på aksjen fra 53 til 60 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen gjentas.

Fredag omsettes aksjen for 44,24 kroner, opp 4,1 prosent. Det gir selskapet en markedsverdi på litt over åtte milliarder kroner.

«2020 er et tapt år, men vi har høynet 2021- og 2022-estimatene til nær nivåene vi hadde før covid-19», heter det, ifølge TDN Direkt, i rapporten fra Carnegie.

Torsdag var DNB Markets og SEB ute med en oppdatering på aksjen. DNB Markets hevet kursmålet fra 35 til 37 kroner og gjentok sin salgsanbefaling mens SEB jekket opp kursmålet fra 45 til 47 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen ble gjentatt.

I 2. kvartal 2020 omsatte Hexagon Composites for 682,9 millioner kroner, mot 882,1 millioner kroner for et år siden. Nettoresultatet ble på minus 77,1 millioner kroner, mot et negativt resultat på 27,3 millioner kroner året før. Ledelsen pekte på at lønnsomheten ble svakere som en konsekvens av den globale pandemien.