Analytiker: – Dagens kursfall er en kjøpsmulighet

Torsdag morgen presenterte Otello sine kvartalstall, noe som har sendt aksjen rett til toppen av børsens taperliste. Ved lunsjtider omsettes aksjen for 13,25 kroner, ned 11,4 prosent.

Det har fått DNB Markets-analytiker Christoffer Wang Bjørnsen til å reagere.

Overrasket over kursfallet

– Vi er overrasket over den negative kursutviklingen etter kvartalstallene. Det at AdColony leverer vekst, og at Bemobis inntekter falt tre prosent i lokal valuta år over år, er betryggende. Sammenlignbare selskaper har ikke gjort det like godt, sier Wang Bjørnsen til Finansavisen.

– Hva synes du om dagens kursfall?

– Det er en kjøpsmulighet, slår analytikeren fast.

I 2. kvartal 2020 omsatte Otello for 54 millioner dollar, ned fra 56,2 millioner dollar i samme kvartal året før. AdColony hadde inntekter på 43,3 millioner dollar, opp fra 42,5 millioner dollar i 2. kvartal 2019 mens Bemobi kunne vise til inntekter på 10,7 millioner dollar, ned fra 13,9 millioner dollar i samme periode året før.

Negative valutaeffekter bidro i perioden til en valutasmell på 9,1 millioner dollar.

Mulig kursdriver

– Det er ingen endringer i de fundameltale driverne slik vi ser det. Det er covid-19 som bidrar til en negativ utvikling, og det er midlertidig, sier analytikeren til Finansavisen.

– Vi tror fortsatt på en børsnotering av Bemobi i løpet av inneværende år. Det vil være en kursdriver, avslutter Christoffer Wang Bjørnsen.

I forkant at torsdagens kvartalspresentasjon hadde DNB Markets en kjøpsanbefaling på Otello og et kursmål på 26 kroner.

Otello Corporation (Mill. dollar) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 54 56,2 Driftsresultat -2 -4,2 Resultat før skatt -11,9 -6,7 Resultat etter skatt -7,6 -7