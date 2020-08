Analytiker spår Bank of America-aksjen opp mer enn 20 prosent

Tidligere i år ble det kjent at Warren Buffett hadde lastet opp med aksjer i storbanken Bank of America 12 dager på rad. I løpet av disse 12 dagene kjøpte den verdenskjente investoren aksjer for nesten 2,1 milliarder dollar – nesten 18,8 milliarder kroner.

Nå har aksjen fått seg en ny fan, den høyt rangerte Credit Suisse-analytikeren Roth Katzke. Hun gjentok «outperform»-anbefalingen med et kursmål på 31 dollar, ifølge Barron's.

Bakgrunnen for anbefalingen er et møte med ledelsen, og at analytikeren har tro på at selskapet vil drive ansvarlig vekst i et utfordrende marked.

Aksjen faller 1,3 prosent til 25,2 dollar torsdag. Det vil si at Katzke spår en oppside på omtrent 23,0 prosent.