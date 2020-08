DNB Markets anbefaler tre aksjer – neste uke kommer tallene

Neste uke skal selskaper som Bakkafrost, Norway Royal Salmon, Mowi og Salmar presentere sine kvartalstall.

Basert på kursnivået ved stengetid torsdag ser tallknuserne i DNB Markets størst potensial i Bakkafrost. Aksjen får en kjøpsanbefaling og et kursmål på 650 kroner, godt over dagens kursnivå på 550 kroner.

Allerede tidlig i juli sendte selskapene ut nøkkeltall knyttet til volumutviklingen i kvartalet.

«På tross av på forhånd offentliggjorte volumtall for kvartalet kan det, som illustrert i Lerøy i går, likevel innebære risiko å sitte med aksjer over rapporteringen. I den ukentlige porteføljen med anbefalte aksjer erstattet vi derfor for to uker siden Bakkafrost med Mowi», skriver DNB Markets i en oppdatering fredag.

Til forskjell fra de øvrige inkluderer Mowi i sine foreløpige oppdateringer også indikasjoner på driftsresultatet gjennom kvartalet. DNB Markets mener det bør ta ned den relative risikoen foran rapporten.

Anbefalingene fra DNB Markets: