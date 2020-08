Seks meglerhus sier kjøp – tirsdag kommer tallene

Tirsdag 25. august presenterer Bakkafrost sine kvartalstall. Ifølge TDN Direkt er det ventet at selskapet vil få et operasjonelt driftsresultat på 206 millioner danske kroner for andre kvartal 2020, mot 339 millioner kroner i samme kvartal året før.

Det er ventet at Bakkafrost vil omsette for 1,19 milliarder danske kroner og få et nettoresultat på 142 millioner kroner.

Seks av de ni meglerhusene som var med i undersøkelsen har en kjøpsanbefaling på Bakkafrost. To meglerhus anbefaler hold mens et meglerhus har en salgsanbefaling.

Gjennomsnittlig kursmål er på 615 kroner, varierende fra 562 til 654 kroner.

Fredag ettermiddag omsettes aksjen for 541 kroner, ned 1,6 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på nesten 32 milliarder kroner.

I løpet av den siste måneden har aksjen falt 5,4 prosent mens den er ned 16,8 prosent hittil i år.