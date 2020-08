Meglerhus vraker kjøpsanbefaling – halverer kursmålet

ABG Sundal Collier nedgraderer sin anbefaling på Frontline fra kjøp til hold, og kutter ifølge TDN Direkt kursmålet fra 140 til 60 kroner.

Mandag formiddag omsettes aksjen for 74,40 kroner, ned 0,8 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på 14,7 milliarder kroner.

Analytikerne tror andre kvartal kan vil bli et nytt rekordkvartal, men frykter at fremtidsutsiktene for tankmarkedet er nedadgående.

I forrige uke valgte Danske Bank å kutte kursmålet på Frontline fra 95 til 90 kroner, samtidig som tallknuserne gjentok sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Frontline legger frem sine kvartalstall 27. august.