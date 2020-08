Pareto Securities stokker om på flere aksjetips

HOLD: Pareto Securities nedgraderer Norwegian Finans Holding, her representert ved adm. direktør Tine Wollebekk.

HOLD: Pareto Securities nedgraderer Norwegian Finans Holding, her representert ved adm. direktør Tine Wollebekk. Foto: Ivan Kverme

Pareto Securities er ute med en sektorrapport på forbrukslånsbankene, og konkluderer ifølge TDN Direkt med at det fortsatt hersker usikkerhet om fremtidige lånetap til tross for et bedre enn ventet andrekvartal.

Meglerhuset velger å nedgradere Norwegian Finans Holding fra en kjøpsanbefaling til en hold-anbefaling samtidig som kursmålet på 70 kroner består. Analytikeren minner om at aksjekursen har utviklet seg sterkt den siste tiden samtidig som det fortsatt er usikkerhet knyttet til lånetap.

Komplett Bank er den eneste aksjen i sektoren som får en kjøpsanbefaling, samtidig som kursmålet på 10 kroner blir gjentatt.

Instabank får en salgsanbefaling, men her økes kursmålet fra 45 øre til 1 krone.

Tirsdag formiddag omsettes Norwegian Finans Holding-aksjen for 66,75 kroner, Komplett Bank omsettes for 7,06 kroner mens Instabank omsettes for 1,40 kroner.