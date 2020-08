Optimistiske investorer håper på coronavaksine i 2020

HÅPER PÅ GODE NYHETER: Investorer håper vi snart kan se enda større fremskritt i kampen mot Covid-19. Her fra Jacobi Medical Center i Bronx, New York. Foto: AFP

Mandag slo S&P 500- og Nasdaq-indeksen til med nye rekordnoteringer. Førstnevnte klatret 1,0 prosent til 3.431,3 poeng mens sistnevnte steg 0,6 prosent til 11.379,7 poeng.

Optimistiske investorer

«De mange nyhetene om positive vaksiner og behandlinger i begynnelsen av uken har gitt oss en god start da investorene blir mer og mer optimistiske med tanke på at vi kan ha noe å feire allerede i slutten av 2020», skriver senioranalytiker Craig Erlam i Oanda i en oppdatering.

Han mener Trump-administrasjonens ønske om å se en løsning som raskt kan få en godkjenning fra FDA (Food and Drug Administration), er med på å øke moralen.

Søndag gjorde president Donald Trump det klart at USA har jobbet med godkjennelse av en ny type coronabehandling som dreier seg om å overføre antistoffer fra friskmeldte coronapasienters blod til pasienter som lider av sykdommen.

Dessuten er handelssamtalene mellom USAs og Kina endelig i gang, til tross for økte spenninger mellom de to landene. Craig Erlam beskriver det som det ene lyspunktet i et ellers veldig anstrengt forhold, men han er samtidig av den oppfatning at begge sider virker bestemt på å få det til å fungere.

Ikke bare lyspunkter

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets minner om at langt fra alle virusrelaterte nyheter det siste døgnet er av det positive slaget.

«I Hong Kong har en gruppe forskere bekreftet et tilfelle av en person som har fått Covid-19 to ganger, med nesten fem måneders mellomrom. Det øker usikkerheten om hvorvidt flokkimmunitet er mulig å oppnå», skriver Haugland.