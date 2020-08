Hegnar om Nel: – Da er det bare å ta på seg fallskjermen og løpe

– Men det er mulig i det norske aksjemarkedet. Vi har ganske mange tradere her. Ganske spekulative som har det gøy og det må de få lov til, men de må ikke komme til oss etterpå og si at det var dumt at de kjøpte den aksjen, for den kan ramle sammen når som helst, sa Trygve Hegnar blant annet om Nel i Økonominyhetene mandag.

Onsdag kommer kvartalstallene og Hegnar sa blant annet at det vil overraske ham om de tjener penger på noe som helst.

– Lav omsetning og tap, tenker jeg, sa han.

– Det må vi advare mot. Folk må se på market capen. Prises Nel til 30 milliarder er det bare grunn til å løpe – ta på seg fallskjermen å løpe, sa han også.

