Analytiker spår Tesla-aksjen ned 95,6 prosent

Blant kursmålene til analytikere som dekker Tesla-aksjen finner man mye forskjellig. På den ene siden finner man Cathie Wood, konsernsjef og grunnlegger av Ark Invest, som har et kursmål på 7.000 dollar.

På motsatt side finner man Gordon Johnson, konsernsjef og grunnlegger av GLJ Research, som tror Tesla-aksjen vil falle til 87 dollar før 2021 er over.

«Tesla prises til mer enn det dobbelte av Volkswagen som solgte 11 millioner millioner biler i fjor. Tesla solgte i underkant av 370.000 biler i tilsvarende periode, og forventer et salg på omtrent 500.000 biler i år», argumenterer Johnson, ifølge Yahoo Finance.

Tesla-aksjen prises til et P/E-forhold på over 1.000, noe som ikke er bærekraftig i et lenger perspektiv. Det vil si at aksjekursen må ned, eller så må inntjeningen stige betraktelig.

Analytikeren peker på at Tesla ville tapt omtrent 300 millioner dollar i andre kvartal hvis det ikke var for salg på kreditt. Han legger også til at Teslas kjernevirksomhet drives med tap.

Aksjen faller 0,9 prosent til 1.997,0 dollar tirsdag. Det vil si at Johnson spår aksjen ned 95,6 prosent.