Analytiker: – Det er rett og slett imponerende

Torsdag morgen presenterte SalMar sine kvartalstall, noe som blir godt mottatt på Oslo Børs. Ved lunsjtider omsettes aksjen for 478,90 kroner, opp 2,1 prosent. Dagens høyeste notering har vært på 497,70 kroner.

En sterk rapport

Sjømatanalytiker Alexander Aukner i DNB Markets konkluderer med at SalMar leverte en meget sterk og imponerende kvartalsrapport.

– Rapporten som helhet er meget sterk, med kostnader i Norge rundt 34 kroner pr. kilo versus konkurrenter høyt oppe på 40-tallet, sier Aukner til TDN Direkt.

Han minner om at marginene er på 23,5 kroner pr. kilo, langt over de fleste konkurrenten som ligger mellom 5-16 kroner pr. kilo i andre kvartal.

– Det er rett og slett en imponerende rapport som viser hvorfor markedet er villig til å prise SalMar høyere enn de fleste konkurrenter, slår Aukner fast. Utsiktene for et stabilt og lavt kostnadsnivå i tredje kvartal var også bedre enn meglerhuset forventet.

Tallene taler for seg

Sjømatanalytiker Lars Konrad Johnsen i Carnegie sier til TDN Direkt at tallene og fremtidsutsiktene taler for seg gitt at majoriteten av sammenlignbare selskaper har levert langt svakere tall.

SalMar satt igjen med et resultat før skatt på 1,58 milliarder kroner i andre kvartal, opp fra 1,15 milliarder i samme periode i fjor. Det operasjonelle driftsresultatet endte på 882 millioner kroner, ned fra 990 millioner kroner i andre kvartal 2019.

Selskapet påpeker i rapporten at spredningen av coronaviruset, og de medfølgende smittebegrensede tiltak som har blitt iverksatt over hele verden, har skapt økt markedsusikkerhet. SalMar har imidlertid stor tro på veien videre for havbruksnæringen, og opprettholder derfor sine pågående investeringsprogrammer.