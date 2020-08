Analytikerne i DNB Markets hever kursmål etter tall

Etter gårsdagens rapport fra Salmar, har DNB Markets på grunnlag av de solide tallene, både for andre kvartal, kostnadsutsiktene for tredje kvartal, samt planlagte kapasitetsøkninger fremover, løftet estimert EPS for perioden 2020-2022.

Kursmålet er ifølge oppdateringen fredag oppjustert fra 500 til 520 kroner pr. aksje.

Torsdag stengte aksjekursen på 485 kroner, og analytikerne i meglerhuset gjentar en kjøpsanbefaling på aksjen, og kan konstatere at de øvrige aktørene innen sektoren har fått nye kostnadsmål å strekke seg etter.