DNB Markets venter tøffere tider for Frontline

DNB Markets nedjusterer kursmålet på Frontline-aksjen fra 98 til 86 kroner og gjentar ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Torsdag presenterte det John Fredriksen-dominerte rederiet sine kvartalstall. Frontline satt igjen med 199,7 millioner dollar på bunnlinjen i andre kvartal samtidig som inntektene doblet seg fra 193,4 millioner dollar i andre kvartal 2019 til 387,1 millioner dollar.

For andre kvartal 2020 er det besluttet å betale et utbytte på 0,50 dollar pr. aksje.

DNB Markets understreker at utbyttet for andre kvartal var lavere enn ventet. Samtidig poengteres det at tilbakebetalingen på 60 millioner dollar på den rullerende kredittfasiliteten var en klok beslutning.

Tidligere denne uken valgte ABG Sundal Collier å nedgradere sin anbefaling på Frontline fra kjøp til hold samtidig som kursmålet ble kuttet fra 140 til 60 kroner.

Analytikerne regnet med at andre kvartal ville bli et nytt rekordkvartal, men fryktet at fremtidsutsiktene for tankmarkedet er nedadgående.

Fredag formiddag omsettes Frontline-aksjen for 70,20 kroner, opp 0,1 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på nesten 13,9 milliarder kroner.