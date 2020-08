Analytiker anbefaler kjøp av aksjer i Visa og Mastercard

Analytiker Jason Kupferberg i Bank of America gjentok kjøpsanbefalingen på Visa-aksjen, ifølge Benzinga. Han oppjusterte også kursmålet til 234 dollar, fra tidligere 227 dollar.

I tillegg gjentok han kjøpsanbefalingen på Mastercard-aksjen, der kursmålet ble oppjustert med 34 dollar til 358 dollar.

Mastercard hadde en vekst på 13,5 prosent i debetvolum i USA, mens VISA hadde 8,0 prosent. Kupferberg argumenterer likevel for at tallene er noe misvisende siden Mastercards debetvolum er halvparten av volumet til Visa, skriver Benzinga.

Analytikeren viser til en reduksjon i utgiftene til forbrukerne og forklarer også at den høyere blandingen av debet, som har en tendens til å være knyttet til flere ikke-skjønnsmessige kjøp, er et pluss for Mastercard.

Kupferberg mener likevel at Visa er bedre posisjonert til å slå forventningene i andre kvartal, og viser samtidig til at aksjen handles på en billigere multippel enn Mastercard.

Visa-aksjen er opp 14,8 prosent hittil i år, mens den stengte på 215,7 dollar fredag. Mastercard-aksjen har lagt på seg 22,6 prosent i år og avsluttet uken på 366,1 dollar.