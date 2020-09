DNB Markets senker kursmålet på Arne Fredlys Hunter Group

Hunter Group la torsdag forrige uke frem tall for andre kvartal, som kom inn noe under forventningene. Samtidig signaliserte ledelsen en rate på 65.500 dollar pr. dag for 63 prosent av flåtekapasiteten gjennom andre halvår.

«Dette ga en marginal oppjustering av EBITDA-estimatet for 2020», skriver DNB Markets i en oppdatering mandag.

På meglerhusets estimater vil disse ratene ifølge analytikerne gi selskapet muligheten til å bygge opp en kontantbuffer i forkant av det som ser ut til å kunne bli lavere rater igjen inn i 2021.

Analytikerne har opprettholdt en kjøpsanbefaling på Hunter Group, men har justert kursmålet fra 4,80 til 4,50 kroner pr. aksje.

Kursen stengte fredag på 3,54 pr. aksje, og noteres mandag formiddag til 3,50 kroner, ned 1,13 prosent.