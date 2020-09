SpareBank 1 Markets gjør en endring - anbefaler ti aksjer

SpareBank 1 Markets er ute med ny ukesportefølje. Meglerhusets portefølje steg sist uke med 0,4 prosent mot Oslo Børs som falt 0,8 prosent. Porteføljen har hittil i år lagt på seg 9,9 prosent mot Oslo Børs' nedgang på 7,9 prosent.

Denne uken tar SpareBank 1 Markets inn Webstep i porteføljen, mens Navamedic går ut.

«Vi tar inn WSTEP denne uken og bytter den ut med et annet mindre selskap, NAVA, slik at vi ikke øker likviditetsrisikoen inn i høsten. For det første har IT konsulenter under Covid-19 vist at de er mer relevante enn noen gang med solide 2Q tall fra samtlige selskaper i sektoren i Norge», skriver meglerhuset.

Ukesporteføljen består totalt av disse ti aksjene: