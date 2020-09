DNB Markets oppgraderer ifølge en sektorrapport anbefalingen på Flex LNG og Golar LNG til en kjøpanbefaling fra en hold-anbefaling, mens de holder anbefalingen og kursmålet uendret for Höegh LNG, skriver TDN Direkt.

Analytikerne trekker frem Flex LNG og Golar LNG som sine favoritter i sektoren.

Golar LNG fremheves ifølge nyhetsbyrået på grunn av førstnevntes allsidige virksomhet og mulige katalysatorer for vekst, mens Flex LNG trekkes frem på grunn av rederiets moderne flåte, eksponering mot spotmarkedet og attraktive verdsettelse.

«Vi mener markedet er kortsiktig i å verdsette den inkrementelle verdien av moderne LNGCer samtidig som at markedene returnerer til normalen», skriver meglerhuset.

Analytikerne høyner ebitda-estimatene for 2020 med i gjennomsnitt fem prosent for sektoren. For 2021- og 2022-estimatene heves ebitda med henholdsvis 10 og 16 prosent.

«Vi er nå strukturelt positive på sektoren, der man ser gjennom noen blandede år og estimerer en økning i utnyttelse til 87 prosent i 2023», heter det i rapporten.

Flex LNG hver seg 7,8 prosent på Oslo Børs mandag formiddag til 50,65 kroner, mens Höegh LNG stiger 0,7 prosent til 12 kroner.

Nasdaq-noterte Golar LNG endte på 11,35 dollar mandag.

