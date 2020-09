Analytiker om Tesla: – Vi undervurderte verdsettelsen

En av Teslas kritikere erkjenner at han har vært for kritisk til aksjen, men forstår samtidig ingenting av kursutviklingen i Tesla de siste dagene.

«Vi erkjenner at vi undervurderte et kritisk verdsettelsespunkt der investorer ikke får nok av alternative og rene kjøretøy», innrømmer analytiker Joseph Spak i RBC Capital, ifølge Marketwatch.

Spak oppjusterte kursmålet til 290 dollar, fra tidligere 170 dollar. Tesla-aksjen faller 3,3 prosent til 481,8 dollar tirsdag. Det innebærer at Spak spår aksjen ned 39,8 prosent.

«Når det er sagt, sliter vi med å forklare den kraftige oppgangen etter aksjesplitten som ikke endrer verdien av Tesla-aksjen, men kan bidra til å øke investorens interesse», forklarer Spak.

Tesla varslet mandag at det vil hente inntil 5 milliarder dollar, tilsvarende knappe 44 milliarder kroner til dagens dollarkurs. Avgjørelsen kommer etter at aksjen hoppet 12,6 prosent mandag etter at aksjen ble splittet i fem.