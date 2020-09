Meglerhus håper aksjen vil stige etter flere investorkonferanser

DNB Markets mener bilsalget de siste månedene, og signalene fra de største globale produsentene, indikerer at bilindustrien ser en bratt opphenting i aktiviteten.

I den anledning trekker analytikerne frem svenske Autoliv, en av få leverandører i de nordiske aksjemarkedene som har full eksponering inn mot denne sektoren.

DNB Markets anbefaler kjøp av aksjen og opererer med et kursmål på 870 svenske kroner. Torsdag sluttet aksjen på 675,40 kroner.

Stjeler markedsandeler

«Basert på ordreinngangen de siste årene tar selskapet markedsandeler og på tross av at vi venter et marked i tredje kvartal som fortsatt vil være ned i forhold til samme kvartal 2019 venter vi også at dette vil bli utlignet av en økende markedsandel», skriver DNB Markets.

Mens DNB Markets venter en flat salgsutvikling i tredje kvartal ligger konsensus fortsatt inne med forventninger om et fall på seks prosent år over år. Samtidig er meglerhusets estimat for justert EBIT i kvartalet 26 prosent over konsensus.

I september vil ledelsen i Autoliv presentere selskapet på flere investorkonferanser, noe DNB Markets tror vil kunne bidra til å snu stemningen allerede de neste ukene.

Autoliv presenterer tallene for tredje kvartal 23. oktober.