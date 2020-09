Meglerhus: Torsdagens nyheter bør løfte aksjen

Equinor har inngått en avtale med BP om salg av 50 prosent av eierandelene i Empire Wind og Beacon Wind.

Samlet pris før justeringer er på 1,1 milliarder dollar, og kjøpet har virkning fra 1. januar 2021. Med denne transaksjonen etablerer de to selskapene også et strategisk partnerskap for ytterligere vekst innen havvind i USA.

Selv om DNB Markets opererer med en holdanbefaling og et kursmål på 140 kroner, regner meglerhuset med at aksjen vil få en positiv mottakelse på Oslo Børs torsdag.

«At BP betaler 1,1 milliarder dollar for inngangsbilletten på to prosjekter som etter det vi har forstått så langt har krevd investeringer på rundt 190 millioner dollar illustrerer etter vårt syn både at det ligger betydelig potensial i å være tidlig inne i prosjektene og at de store globale olje- og gassleverandørene har det travelt med å posisjonere seg», skriver DNB Markets i en oppdatering.

BP har allerede i lang tid kommunisert at de legger aktiviteten mer over mot fornybar energi.

Kort tid etter at torsdagens handel tok til omsettes aksjen for 142,15 kroner, opp 1,2 prosent.

Gjennomsnittlig kursmål blant meglerhusene som følger Equinor ligger ifølge Bloomberg på 152,50 kroner. Blant de mest optimistiske tallknuserne finner vi J.P. Morgan som har et kursmål på 175 kroner.