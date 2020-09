DNB Markets frykter kursfall – anbefaler salg av Nel

En kritisk rapport om Nel-kunden Nikola, som ble sendt ut før børsåpningen i USA torsdag, bidro til at Nel-aksjen falt over fem prosent.

DNB Markets minner om at samarbeidet med Nikola har vært viktig for kursoppgangen i Nel de siste årene. På meglerhusets estimater, som ligger under konsensus, utgjør salget til Nikola rundt åtte prosent av topplinjen for 2021, stigende til en andel på like over 50 prosent i 2024-2025.

Analytikerne mener risikoen knyttet til omfanget av Nels deltagelse i en eventuell stasjonsutrulling har steget den siste tiden, uavhengig av om kritikken mot Nikola er korrekt eller ikke.

«Vi observerer at ledelsen i Nikola ved flere anledninger den siste tiden har valgt å gå videre med nye partnere på bekostning av tidligere etablerte partnere, at de har flyttet stadig mer fokus over på El-kjøretøy, og skjøvet ut lanseringen av hydrogenkjøretøy, samt at de fortsatt arbeider med å få plass en tredjepartspartner for bygging og drift av hydrogenstasjoner», skriver DNB Markets i en oppdatering fredag.

Meglerhuset gjentar sin salgsanbefaling og kursmål på fem kroner.

Basert på torsdagens sluttkurs på 21,25 kroner har Nel en markedsverdi på nesten 30 milliarder kroner.