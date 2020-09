Sjefstrateg: – Det har vært en ekstrem økning i kortsiktig spekulasjon

Danske Bank har økt sannsynlighetsanslaget for at verdensøkonomien fortsetter å hente seg inn over de neste 6-12 månedene til 75 prosent.

Sjefstrateg Christian Lie ser fortsatt en positiv underliggende medvind for aksjekursene, nå med noe bedre sektorbalanse, selv om finans, og spesielt energisektoren, er upopulær.

Han minner om at teknologiaksjene i USA og globalt atter er i pluss over de siste fem handelsdagene og understreker Danske Banks syn om at dette så langt har vært en sunn korreksjon for sektoren, og ikke begynnelsen på et bredt omfattende kursfall i aksjemarkedene.

«At volatiliteten stiger blant flere av de dominerende selskapene forsterkes av en ekstrem økning i kortsiktig spekulasjon via kjøpsopsjoner blant privatinvestorer», skriver Lie i en oppdatering.

Tesla-aksjen er igjen på vei opp med en kursoppgang på 438 prosent siden årsskiftet. Ifølge sjefstrategen har volumet av utestående kjøpsopsjoner på samme aksje steget 4.000 prosent i samme periode.

«Hovedscenarioet er at den økonomiske aktiviteten fortsetter å bedres selv om virustrusselen gjenstår, ettersom vi ikke forventer nye runder med fullstendig nedstengning og ekstreme smittebegrensende tiltak», avslutter Lie.