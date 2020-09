Får skikkelig juling fredag – analytiker venter mer kursfall

Fredag morgen ble det kjent at Grieg Seafood legger ned driften på Isle of Skye i Skottland, og i den forbindelse tar et tap på 100 millioner kroner.

Tapet i Skottland bokføres nå i tredje kvartal. Det vises også til lave markedspriser som følge av coronapandemien og lav slaktevekt som forklaringer på tapet. På grunn av høy dødelighet vil deler av driften bli avviklet omgående.

Pessimisten

Carnegie-analytiker Lars Konrad Johnsen sier til TDN Direkt at beslutningen i sum indikerer en redusert fair value på 4-5 kroner pr. aksje. Han regner med et fall i driftsresultatet på rundt 50 prosent for 2020, til 99 millioner kroner.

Meglerhuset opererer med en salgsanbefaling på Grieg Seafood og har et kursmål på 70 kroner.

Optimisten

Ifølge TDN Direkt vil Pareto Securities-analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen redusere sine ebit-estimater for 2020 med rundt 15 prosent som følge av de ekstraordinære kostnadene i tredje kvartal. På lenger sikt regner han med å redusere ebit-anslaget med to prosent ettersom volumene fra Skye historisk har hatt en svak fortjeneste.

Meglerhuset har en kjøpsanbefaling og et kursmål på 150 kroner.

Gjennomsnittlig kursmål blant analytikerne som følger Grieg Seafood ligger ifølge Bloomberg på 124 kroner.

Solid børsfall

Fredag omsettes aksjen for 86,05 kroner, ned 4,7 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på 9,5 milliarder kroner.

Hittil i år har aksjen falt nesten 40 prosent.