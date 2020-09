DNB Markets kutter kursmål etter resultatvarsel

DNB Markets nedjusterer kursmålet på Grieg Seafood fra 140 til 130 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen, ifølge TDN Direkt, gjentas.

Nedjusteringen kommer etter forrige ukes resultatvarsel da det ble kjent at Grieg Seafood legger ned driften på Isle of Skye i Skottland, og i den forbindelse tar et tap på 100 millioner kroner. Tapet i Skottland bokføres nå i tredje kvartal.

Ledelsen informerte også om lave markedspriser som følge av coronapandemien og lav slaktevekt som forklaringer på tapet. På grunn av høy dødelighet vil deler av driften bli avviklet omgående.

Nyheten førte til at aksjen falt 4,7 prosent til 86,10 kroner fredag i forrige uke.

Tirsdag formiddag omsettes aksjen for 86,90 kroner, opp 0,6 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på 9,6 milliarder kroner.

For at det nye kursmålet skal innfris må aksjen stige 50 prosent fra dagens nivå.

Hittil i år har aksjen falt 38 prosent.