DNB Markets frykter kursfall – anbefaler salg av Nel

DNB Markets tror Nel kan få en svak åpning på Oslo Børs torsdag etter at aksjene i selskapets viktigste forventede kunde, Nikola, stupte over 25 prosent i USA i går.

«Den største delen av fallet kom etter stengetid i Oslo og var drevet av meldinger om at Nikolas samtaler med potensielle partnere for utbyggingen av hydrogenstasjoner skal ha stanset opp. Dette skal igjen være i påvente av amerikanske myndigheters etterforskning av selskapet», skriver DNB Markets.

Meglerhuset mener Nikola er avhengig av finansiering fra en solid partner for å få i gang en utrulling av stasjonene ventet levert av Nel.

Utviklingen i Nikola kan også føre til at utbyggingsplanene for Nels nye fabrikk på Herøya kan bli betydelig nedskalert, utsatt eller stanse helt opp inntil de kan sikre visibilitet når det gjelder kapasitetsutnyttelsen.

«Det er et prispress innen sektoren og en forutsetning for bygging av anlegget har vært at enhetskostnadene blant annet ved hjelp av høyt volum skulle reduseres. Et nedskalert anlegg vil dermed kunne øke utfordringen med å oppnå positive marginer», skriver DNB Markets.

Meglerhuset opererer med en salgsanbefaling og et kursmål på fem kroner.

Onsdag sluttet Nel-kursen på 17,18 kroner, noe som gir selskapet en markedsverdi på nesten 17,2 milliarder kroner.

Oppdatert klokken 09:36: Nel-aksjen omsettes nå for 15,42 kroner, ned 10,2 prosent.