Pareto Securities er ute med en kjøpsanbefaling og en salgsanbefaling

YARA: Pareto Securities venter kursoppgang for Yara-sjef Svein Tore Holsether (i midten foran).

YARA: Pareto Securities venter kursoppgang for Yara-sjef Svein Tore Holsether (i midten foran). Foto: Eivind Yggeseth

Tallknuserne i Pareto Securities er ute med tredjekvartalsoppdateringer på Norsk Hydro og Yara . Førstnevnte legger frem sine tall 23. oktober mens sistnevnte presenterer sine tall 20. oktober.

Norsk Hydro

Ifølge TDN Direkt forventer meglerhuset at Norsk Hydro vil rapportere et driftsresultat på 389 millioner kroner, ned henholdsvis 59 og 72 prosent på kvartals- og årsbasis.

Pareto Securities konkluderer med at 2020 ser ut til å bli et tapt år for Norsk Hydro ettersom selskapet er påvirket av vedlikeholdsstans på Paragomina og covid-19.

Meglerhuset har en salgsanbefaling på Norsk Hydro og opererer med et kursmål 20 kroner.

Torsdag ved lunsjtider omsettes aksjen for 25,87 kroner, opp 0,9 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på 53 milliarder kroner.

Yara

Pareto Securities tror Yara vil presentere en ebitda på 567 millioner dollar, ned 10 prosent på årsbasis. Bloombergs konsensus ligger på 584 millioner dollar.

«Vi venter tredjekvartalstall på den svake siden som følge av lavere ureapriser, men delvis oppveid av lavere energipriser og valuta», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset har en kjøpsanbefaling på Yara med et kursmål på 450 kroner.

Torsdag omsettes aksjen for 347,90 kroner, ned 1,2 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på nærmere 93 milliarder kroner.