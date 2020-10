Dette er DNB Markets' favorittaksjer nå

DNB Markets fortsetter med porteføljen slik den har vært de siste ukene.

Det betyr at disse ti aksjene er deres favoritter nå:

Equinor

Europris

Gjensidige

Mowi

Nordic Semiconductor

Orkla

SpareBank1 SR-Bank

Telenor

XXL

Yara

DNBs ukesportefølje endte sist uke ned med 0,8 prosent mot hovedindeksen som falt 1,2 prosent. Så langt i år har DNBs utvalgte aksjer ramlet med 8,2 prosent, en utvikling som er 2,7 prosent bedre enn hovedindeksen.

DNB Markets vil følge nøye med på flere hendelser denne uken:

«I tillegg til at oppdaterte norske og svenske detaljhandelstall for august i dag vil kunne påvirke de lokale markedene ser det ut til at også denne uken vil kunne bli preget av den globale pandemiutviklingen, den amerikanske valgkampen, bl.a. helgens skatteoppslag og tirsdagens kandidatdebatt, utsiktene for enighet om nye støttetiltak og ikke minst de månedlige oppdaterte arbeidsmarkedstallene», skriver analytiker Ole-Andreas Krohn.