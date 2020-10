DNB-megler trekker frem fem aksjer

Selv om smittetallene av coronaviruset er stygge globalt, ser DNB-megler Anders Rudolfsson flere muligheter i aksjemarkedet. Han trekker overfor Dagens Industri frem fem aksjer han vil anbefale før resultatsesongen begynner.

– Vi synes at det bobler i bilindustrien og innen lastebiler, og begge er tidløse. Vi tror at Hexpol, Autoliv og AB Volvo kommer til å slippe veldig bra rapporter, bedre enn ventet. Vi ligger klart over konsensusestimatene når det gjelder de selskapene, sier Rudolfsson.

Etter at salget av biler og lastebiler trøblet i våres, har det den siste tiden sett langt bedre ut.

For investorer som ønsker å investere tryggest mulig, trekker han frem banksektoren. Blant bankene i Sverige mener han Swedbank og SEB er de beste kjøpene hvis man ser noen måneder frem i tid.

– Vi tror at bankenes rapporter for tredje kvartal kommer til å være veldig stabile, sier Rudolfsson.

Rudolfsson advarer mot at denne uken kan bli sur i aksjemarkedet, da siste uke av september tradisjonelt ikke pleier å være veldig festlig.