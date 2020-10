Pareto Securities ber investorer satse på følgende ti aksjer

I september falt Paretoporteføljen 1,1 prosent mens Oslo Børs falt 0,4 prosent. Det betyr at porteføljen har falt 3,2 prosent hittil i år mens referanseindeksen OSEBX er ned 8,1 prosent.

Jakter kortsiktige triggere

– I porteføljen finner du analytikernes favoritter på relativt kort sikt. Normale anbefalinger er gjerne på 12 måneder, men i månedsporteføljen går man også etter litt mer kortsiktige triggere. Analytikerne våre jobber med å slå børsen, sier Karl Oscar Strøm, Partner i Pareto Securities, til Finansavisen.

Et fall i oljeprisen sørget for at kun fire av ni aksjer slo indeksen i september. Best gikk det med Gjensidige Forsikring som gikk opp 8,4 prosent mens BW Energy skuffet med et kursfall på hele 18,3 prosent.

Nå blir det foretatt flere endringer.

Anbefaler ti aksjer

Pareto Securities kvitter seg med Gjensidige Forsikring, Okeanis Eco Tankers , Subsea 7 og Yara mens Bonheur , Bouvet , BW LPG , Kongsberg Gruppen og Protector Forsikring kommer inn.

Meglerhuset går dermed fra ni til ti aksjer i porteføljen.

– Bonheur har blitt en helt nytt selskap, et vindenergiselskap. Her har aksjekursen gått fra rundt 250 til 220 kroner på kort tid, og vi har et kursmål på 255 kroner. Vi forventer derfor et nytt løft for Bonheur og aksjene i den sektoren, sier Strøm til Finansavisen.

Selv om Bouvet er en aksje med litt mindre handel, minner Strøm om at den har gått nærmere 60 prosent hittil i år. Han tror oppgangen vil fortsette.

– Hvilke triggere kan løfte aksjen ytterligere?

– De har vist god lønnsomhet og sterk vekst over tid, og det er jo det som driver en aksje. Her har vi et kursmål på 700 kroner mens aksjen omsettes for 610 kroner. Teknisk sett ser vi at den har gått i rykk og napp, og nå tror vi den er klar for et nytt løft, sier Strøm.

En IT-perle i Kongsberg

Karl Oscar Strøm innrømmer at Kongsberg Gruppen tilsynelatende kan virke traust og kjedelig, men han tror Kongsberg Digital kan representere en mulig trigger.

– Kongsberg Digital kan få økt oppmerksomhet fremover, akkurat som IT-selskapet Cognite har fått i Aker. De er langt fremme internasjonalt. Vi presenterte Kongsberg Digital på Paretokonferansen tidligere i september, og det var stor interesse for selskapet, sier Strøm til Finansavisen.