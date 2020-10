Meglerhus anbefaler kjøp – neste uke kommer tallene

8. oktober legger Stolt-Nielsen frem sine tredjekvartalstall. DNB Markets anbefaler kjøp av aksjen, og setter kursmålet til 120 kroner.

Torsdag sluttet aksjen på 82,20 kroner, hvilket gir selskapet en markedsverdi på 4,4 milliarder kroner.

Mindre press på ratene enn fryktet

Samtidig som bunkerskostnadene har kommet ned ser analtyikerne at coronasituasjonen har lagt mindre press på ratene enn tidligere fryktet, og har dermed oppjustert EBIT-estimatene i Stolt Tankers for årene 2020-2022. For hele konsernet innebærer det at estimert EBITDA for 2020 er løftet med 20 prosent, mens økningene av tilsvarende for 2021-2022 er på rundt én prosent.

«Etter hvert som Covid-19 forhåpentligvis løsner grepet om verdensøkonomien og aktiviteten igjen stiger venter vi at dette i kombinasjon med en lav ordrebok for nybygg i sektoren vil gi en attraktiv rateutvikling», skriver DNB Markets.

Meglerhuset estimat for summen av delene konkluderer med en underliggende verdi på 206 kroner pr. aksje. Samtidig er det verdt å merke seg at aksjen historisk sett har vært verdsatt med en rabatt på estimert underliggende verdi.

Danske Bank hever kursmålet

Danske Bank Markets er ute med en oppdatering på Stolt-Nielsen hvor analytikeren velger å heve kursmålet fra 116 til 120 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen opprettholdes.

Tallknuserne tror, ifølge TDN Direkt, at tredje kvartal kan bli en skuffelse, men de påpeker samtidig at lave bunkerskostnader kan trekke i motsatt retning. Kursmålet justeres ettersom de endrer estimatene og justerer investeringsberegningene på selskapet.