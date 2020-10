Sissener frykter børsfall om Biden vinner

Meldingen om at USAs president Donald Trump er smittet av coronaviruset har fredag ført til en viss nervøsitet i markedene. Oljeprisen faller nesten fire prosent og futures indikerer at New York-børsen åpner ned nærmere to prosent.

– Trumps sykdom vil bidra til økt usikkerhet, og det er derfor markedene faller. Trump er gammel, men han verken røyker eller drikker, sier forvalter Jan Petter Sissener til Finansavisen.

Han minner om at oljeprisen startet å falle torsdag, samtidig som fallet tiltar fredag.

– Oljeprisen følger Covid-19, sier Sissener.

Børsen kan falle ti prosent om Biden vinner

Forvalteren er ikke bekymret for at Donald Trumps sykdom vil påvirke markedene nevneverdig.

– Jeg tror markedene over tid får det bedre med Biden enn Trump. Samtidig er vi hedget ettersom vi tror markedet vil falle ti prosent om Biden vinner, sier Sissener.

– Tror du dette kan være starten på en større korreksjon?

– Jeg tror ikke på en større korreksjon. Om du ser på New York-børsen, og fjerner de store FAANG-selskapene, så er den ikke dyrt priset. Jeg tror børsen handles på 15 ganger earnings, og det er ikke dyrt i et nullrentescenario, sier Sissener til Finansavisen.

– Jeg er positiv til aksjemarkedet, men jeg har noe beskyttelse, slik som put-opsjoner på S&P 500 og Euro stoxx, avslutter Sissener.

Økt usikkerhet

SPENNENDE DAGER: Erik Bruce minner om at ingen aktører i aksjemarkedet liker usikkerhet. Foto: Ivan Kverme

Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea er tydelig på at nyheten om Trumps sykdom øker den politiske usikkerheten som allerede preger markedene i forkant av presidentvalget.

– Får vi signaler som tyder på at han ikke blir alvorlig syk kan jeg ikke se at dette skal ha varig effekt på markedene. Men blir han alvorlig syk kan bildet bli mer kaotisk. Det er mange spørsmål uten svar, og det liker sjeldent markedet, slår Bruce fast.