Berntsen frykter ytterligere kursfall for børstapere

ET NYTT KVARTAL: Analytiker Roger Berntsen i Nordnet advarer mot selskaper med svak balanse.

ET NYTT KVARTAL: Analytiker Roger Berntsen i Nordnet advarer mot selskaper med svak balanse. Foto: Iván Kverme

Om få dager starter en ny runde med kvartalspresentasjoner på Oslo Børs. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, utelukker ikke at det kan føre til en viss volatilitet på Oslo Børs.

Et spennende kvartal

– Det er ikke unormalt at det blir større svingninger i tredje kvartal enn andre kvartal. Det skyldes at det gjerne kommer flere resultatvarsler i nettopp dette kvartalet, sier Berntsen til Finansavisen.

– Frykter du børsfall?

– Rentekruttet verden over er brukt opp. Økt smitte vil gi strengere tiltak, noe som vil føre til en svekkelse i veksten. Det kan igjen bidra til lavere inntjening for selskapene, sier analytikeren.

– Er det noen spesielle aksjer man bør styre unna?

– Oljesektoren har slitt over flere år, dog med god grunn. Dette har rammet selskapene innenfor oljeserviceindustrien hardest, spesielt de med svakest balanse, eksempelvis PGS og Solstad Offshore . Gitt at markedsforholdene i oljesektoren ikke har blitt bedre den senere tid, tvert imot, forventer jeg at disse selskapene vil slite fremover også, sier Berntsen til Finansavisen.

Mandag ettermiddag omsettes PGS for 2,68 kroner, noe som gir selskapet en markedsverdi på litt over én milliard kroner. Solstad Offshore omsettes for 0,51 kroner, og har dermed en markedsverdi på nesten 150 millioner kroner. Begge selskapene har fått mye juling i 2020, og har hittil i år falt henholdsvis 84 prosent og 48 prosent.

Liker fremdeles sjømat

Roger Berntsens favorittsektor er sjømat. Han innrømmer at coronavirusets spredning har bidratt til problemer for mange av sjømataksjene, men regner samtidig med at det er av forbigående art.

– Covid-19 har ført til en endring i markedsforholdene. Se bare på hvor lite laks som selges til restaurantene. Der var det høye marginer. Sjømatsektoren vil oppleve press på marginer og lønnsomhet, men jeg venter fordelaktige utsikter på lang og mellomlang sikt, sier Berntsen.

– Hvem er dine favoritter i denne sektoren?

– Mowi , Salmar , Lerøy og Bakkafrost , sier Berntsen, samtidig som han minner om at han har eierinteresser i de tre førstnevnte.