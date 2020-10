DNB Markets: Tre investeringer du kan tjene penger på

Reduserte fundingkostnader og lavere avsetninger for tap i forhold til i andre kvartal gjør at DNB Markets venter en gradvis økning i egenkapitalavkastningen for banksektoren i tredje kvartal.

«Ser vi videre venter vi imidlertid også at renteutviklingen vil legge en demper på muligheten for ytterligere vekst i nettorenteinntektene fremover», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Meglerhusets foretrukne aksjer og egenkapitalbevis innen sektoren er SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 SMN.

SpareBank 1 SR-Bank inngår i porteføljen med anbefalte aksjer og her opererer analytikerne med en kjøpsanbefaling med et kursmål på 95 kroner. Mandag sluttet aksjen på 79,15 kroner.

SpareBank 1 SMN får en kjøpsanbefaling og et kursmål på 100 kroner. Mandag sluttet egenkapitalbeviset på 85,30 kroner.

I en gjennomgang av sektoren tar analytikerne samtidig opp anbefalingen for SpareBanken Øst fra hold til kjøp. Oppjusteringen kommer etter at egenkapitalbeviset har falt rundt syv prosent den siste måneden. Kursmålet er på 50 kroner mens egenkapitalbeviset sist ble omsatt for 44 kroner.