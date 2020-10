DNB Markets jekker opp kursmålet på Subsea 7

DNB Markets oppgraderer Subsea 7 fra hold til kjøp samtidig som kursmålet heves fra 65 til 80 kroner.

Meglerhuset mener, ifølge TDN Finans, at Subsea 7 leverer godt sammenlignet med andre oljeserviceselskaper. Begeistringen i kapitalmarkedene for fornybart kan også resultere i høyere multipler for segmentet.

Videre har bekymringene rundt PLSV-flåten i Brasil blitt flyttet ut i tid. DNB Markets ser nå at estimatene fremover vil bli mer beskyttet mot negative revisjoner på kort sikt.

Fredag omsettes aksjen for 74,08 kroner, opp 1,7 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på 22 milliarder kroner.