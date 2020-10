søndagens aksjetips

Etter en oppgang på 1,8 prosent forrige uke steg hovedindeksen sist uke hele 2,7 prosent, fra 852,97 til 876,28.

Den siste måneden har hovedindeksen steget 4,0 prosent. Siden nyttår har hovedindeksen likevel falt 5,9 prosent, men de siste 12 månedene er det nå en oppgang på 0,4 prosent.

Fra bunnen intradag den 16. mars (605,28) er oppgangen på 44,8 prosent.

Fra all-time high (946,63 den 17. januar) er det fremdeles en nedgang på 7,4 prosent.

Testet teknisk motstand

Hovedindeksen brøt gjennom sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt mandag og ga kjøpssignal. Oppgangen fortsatte rett opp mot den tekniske motstanden på 880-nivået og den ble testet flere ganger sist uke og intradag på 882,68 var det høyeste siden 27. februar.

Oppgangen fra 830 til 880 har imidlertid kommet på flat til svakt fallende omsetning. Det gjør den videre oppgangen litt usikker, men hvis den tekniske motstanden nå blir brutt på stigende omsetning kan oppgangen fortsette mot toppen i den stigende sekundærtrenden og 900-nivået.

Ved en eventuell korreksjon ned igjen er det litt teknisk støtte ned mot 870-nivået og mer ned mot 860 og 50-dagers glidende gjennomsnitt. Og så lenge den positive undertonen i RSI-chartet holder kan korreksjoner ned igjen gi kjøpsmuligheter.

MOTSTAND: Hovedindeksen testet den tekniske motstanden på 880-nivået flere ganger sist uke. Foto: Tradingview

Blandet for hausseindeksene

Hausseindeksen, som forteller om optimismen i aksjemarkedet, ga kjøpssignal da den steg fra 6, passerte 10 og steg til 11 den 27. mars. Uken etter doblet den seg og i løpet av de tre dagene før påske steg den ytterligere 11 poeng til 33, før den fortsatte rett opp.

Etter en kraftig oppgang til 83 i midten av juni, snudde den korte hausseindeksen ned igjen.

I henhold til teorien, som det er redegjort for i Aksjeskolen, som ble utgitt på Hegnar Media første gang i 1991, er det alltid salgssignal i et fallende marked når hausseindeksen faller under 68.

Hausseindeksen falt under 68 i slutten av juni. Etter en ny oppgang til 71 i midten av august, snudde den ned og falt under 68 igjen et par dager senere.

Etter at den korte falt til 46 snudde det opp igjen og sist uke steg den korte 13 punkter til 61. Den lange steg 3 til 61.

OPP: Hausseindeksen snudde rett opp igjen sist uke. Foto: Investtech

Det tekniske fundamentet

Gjennom april og begynnelsen av mai dannet konsolideringen i hovedindeksen, i området 725 til 750, et fundament for videre oppgang. Da 750-nivået ble brutt signaliserte det at oppgangen kunne fortsette opp mot 820-nivået, 200-dagers glidende gjennomsnitt og 840.

Bruddet på 840-nivået signaliserte videre oppgang mot 860 og 880. Etter oppgangen til 880 (13. august og 24. august) snudde det ned igjen. Sist uke ble den tekniske motstanden på 880-nivået testet to ganger til.

Over 880 er de neste tekniske motstandsnivåene nå 895, 915, 920 og 930. 900-nivået kan også representere en viss teknisk motstand. Brudd på disse nivåene vil utløse små kjøpssignal og åpne for oppgang til neste nivå, og kanskje ny all-time high.

Under 880 er det tekniske støtte på 870, 860, 850, 840, 835 og på 820-nivået. De neste tekniske støttenivåene er på 810, 800, 792, 775, 750, 736 og 725 til 720.

De siste fem årene

All-time high er på 946,63 fra fredag 17. januar 2020. Intradag all-time high er fremdeles på 948,48 fra 3. oktober 2018.

Siden nyttår har hovedindeksen falt 5,9 prosent. De siste 12 månedene har den steget 0,4 prosent.

I 2019 ble det en oppgang på 16,5 prosent. I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.