Løsriv deg fra flokken

Til tross for pandemi, resesjon, splittelse og presidentvalg er S&P500 priset høyere enn noen gang. Oslo Børs er kun 6,5 prosent fra all-time-high. I lys av usikkerheten i verden er det for mange overraskende at indeksene har steget så høyt, men prisingen har sin naturlige forklaring i to nøkkelord: teknologi og ESG.

Med negative renter og stengte landegrenser har det ikke vært så mange gode alternativer til avkastning enn i aksjemarkedet. Og med en pandemi som i stor grad tvinger befolkningen til å både jobbe, handle og interagere hjemmefra, har det vært stor etterspørsel etter teknologiaksjer. Dette har sendt kursen på selskaper som Tesla, Amazon og Microsoft til himmels, henholdsvis 132 prosent, 47 prosent og 12 prosent over all-time-high før pandemien. Tesla nyter også godt av den andre store bølgen vi har sett de siste månedene, nemlig den sterke etterspørselen etter ESG-aksjer.

Interessen for ESG-aksjer har vært stor lenge, men aldri har interessen vært større enn i dag. Det kan virke som at prisingen er helt irrelevant når det ene ESG-selskapet etter det andre suser opp mellom 50 og 100 prosent på første handelsdag på Merkur Market. Selskaper som for eksempel Quantafuel verdsettes til flere milliarder kroner uten å tjene en eneste krone.

Jeg sier ikke at man ikke kan fortsette å tjene penger på denne bølgen, men man nærmer seg et punkt hvor nedsiden også kan være betydelig. Faren med å kjøpe spekulative aksjer uten fundamentale støttepunkter er at aksjen også kan falle stygt. To faktorer som kan få ESG-interessen til å avta er (1) om Biden taper presidentvalget og/eller (2) om verden gjenåpner og etterspørselen etter billigere energikilder (les olje) øker.

Se etter billige aksjer

En av Churchills mange kjente sitater er at «man skal aldri la en krise gå til spille». Dette gjelder også i aksjemarkedet. Om man i likhet med meg tror at verden skal gå tilbake til en form for normaltilstand i løpet av 1-2 år finnes det andre gode kjøp der ute.

Billige flyaksjer

En kandidat er reiselivsnæringen, mer spesifikt flyaksjer som American Airlines og United Airlines. Selv med en oppgang på rundt 10 prosent den siste uken er disse flyselskapene fortsatt priset til godt under halvparten av nivået før pandemien. Prisingen er faktisk så vidt over nivået da pandemien stod på som verst i mars, selv om utsiktene både med hensyn til vaksine og kjennskapen til viruset er mye bedre i dag. Selskapene anses som robuste etter nedskjæringer og statlig støtte. Mange venter at de vil komme seg gjennom pandemien og nå nye høyder. Enkelte mener de er doblingskandidater og mer enn det.

Billige oljeaksjer

En annen sektor hvor man fremdeles får betydelig korona-rabatt er oljeindustrien. Med en oljepris på 43 dollar per fat er inntjeningsgrunnlaget til Equinor og Aker BP en god del lavere enn samme tid i fjor, og aksjene handles derfor til henholdsvis 28- og 47 prosent rabatt sammenlignet med januar i år. Dette gir oppside.

Den vedvarende lave oljeprisen har tvunget flere aktører, deriblant store deler av skiferoljeindustrien i USA til å stenge igjen kranen. Dette er en operasjon som ikke kan reverseres med det første. Verden har altså tilpasset seg en oljeproduksjon som er for lav sammenlignet med etterspørselen som oppstår hvis verden gjenåpner. Det er derfor en sannsynlighet for at en vaksine kan utløse en ketchup-effekt i oljemarkedet, hvor etterspørselen igjen blir høyere enn tilbudet, og oljeprisen løftes markant.

Ved inngangen til helgen var tilnærmet samtlige av CMC Markets sine kunder med posisjoner i American Airlines og Aker BP posisjonert for oppgang

Henrik Sommerfelt

Head of Scandinavia, CMC Markets