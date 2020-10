Pareto Securities oppjusterer kursmålet på Orkla

Pareto Securities oppjusterer ifølge en rapport kursmålet på Orkla til 95 kroner, fra tidligere 90 kroner og gjentar en hold-anbefaling, skriver TDN Direkt.

«Vi forventer at tall for tredje kvartal fortsatt vil være påvirket av effekter knyttet til covid. Vi gjør begrensede endringer i estimater, men inkluderer anskaffelsen av Eastern fra første kvartal 2021, som øker våre inntjeningsestimater for 2021-2022 med 4 prosent», skriver meglerhuset i rapporten.

Pareto påpeker ifølge nyhetsbyrået at Orkla vil kunne slite med å nå sine mål på mellomlang sikt, men liker aksjen sett i lys av markedet som er preget av lave renter og mye volatilitet.