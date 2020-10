Kepler Cheuvreux oppjusterer kursmålet på BW LPG

Meglerhuset Kepler Cheuvreux oppjusterer ifølge en oppdatering kursmålet på BW LPG til 79 kroner fra tidligere 51 kroner, skriver TDN Direkt.

Analytikerne gjentar en kjøpsanbefaling.

«Vi forventer at amerikansk LPG-eksport vil fortsette å vokse, og spår en gjennomsnittlig årlig vekst i etterspørselen etter transport på 5 prosent årlig i perioden 2020-2023», skriver meglerhuset i rapporten.

Kepler oppjusterer ifølge nyhetsbyrået sine prognoser for VLGC-dagrater i perioden, og spår et justert nettoresultat på 233 millioner dollar i 2020, 119 millioner dollar for 2021 og 124 millioner dollar for 2022.

Det seneste året har aksjen falt 13 prosent på Oslo Børs.