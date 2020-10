Blir Biden eller Trump best for aksjemarkedet?

1 av 2 nordmenn tror Joe Biden vil være best for børsutviklingen de kommende fire årene mens 1 av 5 tror Donald Trump vil være best for aksjemarkedet. Det viser en ny YouGov-undersøkelse blant 1.000 nordmenn utført for Nordnet i forkant av det amerikanske presidentvalget.

30 prosent svarer «vet ikke» på spørsmålet om hvilken kandidat som vil være best for børsutviklingen de kommende fire årene.

Overraskende svar

Spareøkonom i Nordnet, Bjørn Erik Sættem er overrasket over svarene.

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet Foto: Iván Kverme

- Jeg ville umiddelbart tro at de fleste ville mene at en Trump-seier var best for aksjemarkedet, siden han til stadighet har uttalt at han er veldig opptatt av børsens utvikling, og former politikken deretter. Biden har blant annet uttalt at han vil reversere skattekuttene til Trump om han kommer til makten. Det kan også hende at respondentene har svart mer på vegne av verden og kloden enn aksjemarkedet, uttaler Sættem.

Et relevant spørsmål er om investorer bør bry seg om utfallet av det amerikanske presidentvalget, og ta beslutninger basert på hvem de tror vinner.

- Jeg mener svaret er nei, siden det er så mange variabler i spill her og vanskelig å peke på årsak-virkning-effekter. Motoren i aksjemarkedet er økonomisk vekst og verdiskapning, og den kvernen maler videre nærmest uavhengig av hvem som styrer landet, sier spareøkonomen.

Sterkere børs med demokratisk president

Historisk utvikling viser faktisk at børsutviklingen har vært sterkere i perioder med en demokratisk president enn en republikansk president, hvis vi ser på de siste 40 årene.

Sættem presiserer at det er viktig å ta hensyn til verdsettelsen av børsen ved inngangen til en ny presidentperiode. Demokratiske seire har nemlig sammenfalt med perioder med lave og moderate verdsettelser. Da er det lettere å oppnå god avkastning de påfølgende fire årene.