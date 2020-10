Arctic Securities: REC kan i beste fall forsvare en aksjekurs på 50 kroner

Tirsdag morgen ble det kjent at REC skal samarbeide med Group14 Technologies for å utvikle et fullskala, samlokalisert kommersielt produksjonsanlegg ved RECs anlegg i Moses Lake i USA.

REC har også inngått et leverandørkjedepartnerskap med amerikanske Violet Power. Selskapene skal jobbe sammen for å øke produksjonskapasiteten innenlands. Violet Powers anlegg i Moses Lake er planlagt å kunne produsere 500 megawatt solceller i 2021, 1 gigawatt kapasitet i 2022, og videre til 5 gigawatt over de neste fem årene.

Nyhetene har sendt aksjen til værs på Oslo Børs og tirsdag ettermiddag omsettes aksjen for 11,15 kroner, opp 60,40 prosent. Det betyr at aksjen har gått 124 prosent på en uke mens den er opp 316 prosent hittil i år.

«Blue sky»-scenario

Arctic Securities skriver i en oppdatering at en ny risikojustert fair range i REC kan være 10-20 kroner pr. aksje. Ifølge TDN Direkt legger analytikeren til at et «blue sky»-scenario kan forsvare en kurs på 50 kroner.

Analytiker Andreas Bertheussen i Kepler Cheuvreux sier til TDN Direkt at den mest positive nyheten var samarbeidet med Group14, siden samarbeidet med Violet Power allerede burde være kjent i markedet.

– Batterisporet inneholder mer usikkerhet knyttet til teknologi, veldig spennende mulighet selvfølgelig, men det er et stort spørsmål knyttet til hvor komplett og konkurransedyktig produkt Group 14 kan klare å levere, sier Bertheussen.

Analytiker Jonas Meyer SpareBank 1 Markets minner om at det er begrenset med tall i annonseringene. Han mener tirsdagens nyheter kan resultere i en reprising av Rec Silicon og et potensielt økt behov for finansiering.