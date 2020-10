13 meglerhus anbefaler kjøp av Yara-aksjer før tallene kommer

STORE FORVENTNINGER: Flere meglerhus venter kursoppgang for Yara-sjef Svein Tore Holsether (nr. to til venstre)

STORE FORVENTNINGER: Flere meglerhus venter kursoppgang for Yara-sjef Svein Tore Holsether (nr. to til venstre) Foto: Iván Kverme

Tirsdag 20. oktober legger Yara frem sine tredjekvartalstall. Det er ventet at selskapet vil legge frem et resultat før skatt på 403 millioner dollar. Det viser gjennomsnittet av estimatene Infront har innhentet for TDN Direkt blant 18 analytikere.

Analytikerne forventer en Ebitda på 665 millioner dollar og en omsetning på 3.206 millioner dollar.

Gjennomsnittlig kursmål ligger på 414 kroner, varierende fra 360 til 450 kroner.

Onsdag omsettes aksjen for 344,90 kroner, hvilket gir selskapet en markedsverdi på nesten 92 milliarder kroner.

13 av meglerhusene i undersøkelsen har en kjøpsanbefaling på aksjen mens fem meglerhus har en hold/nøytral-anbefaling.